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ЧС-2018: Німецький футбольний союз вибачився перед збірною Швеції

24 червня 13:09 2326 Читать на русском
ЧС-2018: Німецький футбольний союз вибачився перед збірною Швеції
ЧС-2018: Німецький футбольний союз вибачився перед збірною Швеції

Німецький футбольний союз (DFB) вибачився перед збірною Швеції після матчу 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018. Бундестім здобув важку перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, після матчу ледь не спалахнула сутичка через неоднозначне святкування німців.

"Це була емоційна гра. Реакція і жести тренерського штабу збірної Німеччини щодо шведської команди були надто емоційними. Це зовсім не у нашому стилі. Ми просимо вибачення тренера збірної Швеції і його команди", – йдеться у повідомленні DFB.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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Теги
ЧС 2018 Головне Німеччина - Швеція Німеччина Німеччина Швеція Швеція Німецький футбольний союз (DFB)
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