Німеччина – Швеція: після матчу ледь не спалахнула бійка через неоднозначне святкування німців

Після матчу 2 туру чемпіонату світу 2018 між збірними Німеччини та Аргентини (2:1) біля лав запасних ледь не почалась бійка.

Після фінального свистка драматичного матчу хтось зі штабу Бундестіму підбіг до лави запасних суперників та почав тикати пальцем у бік тренерів та гравців шведів.

Найбільш емоційно на це відреагував наставник "синьо-жовтих" Янне Андерссон. Коуч одразу підійшов до винуватця скандалу та почав на нього кричати. Гравці та інші тренери Швеції, які підбігли, ще й штовхнули представників Німеччини.

Німеччина – Швеція: як Кроос диво-голом на останній хвилині приніс Бундестіму важку перемогу

Все це легко могло перейти у бійку, однак закінчилось емоційною словесною перепалкою Андерссона з менеджером Бундестіму Олівером Бірхоффом.

Після матчу Янне заявив, що німці проявили неповагу до них, адже "неуважно та зухвало" святкували свою перемогу. У свою чергу Йоахім Льов заперечив провокативність жестів та не побачив у святкуванні своєї команди жодної агресії, інформує Expressen.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018