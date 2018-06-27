ЧС-2018: Мессі зіграв матч проти Нігерії з таємничим амулетом – зворушливий вчинок Ліонеля, який здивував

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав у подарунок від журналіста таємничий амулет ще після матчу 1 туру чемпіонату світу-2018 проти Ісландії (1:1). Як виявилось, талісман може приносити удачу.
Після Ісландії Аргентина пережила ганьбу від Хорватії, але потім змогла вирватись у плей-офф завдяки збігу обставин та перемозі над Нігерією.
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Журналіст, який дав Мессі талісман, після емоційного вечора у Санкт-Петербурзі знову звернувся до Ліонеля. Представник ЗМІ поцікавився, чи Мессі пам'ятає про амулет. Найімовірніше, журналіст був дуже здивований, коли капітан аргентинської збірної показав той же амулет, захований у шкарпетку.
Лео зізнався, що з часу отримання незвичного подарунку завжди носив амулет з собою.
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Можливо, ця таємнича штучка, яку передала для Лео дружина журналіста, справді може приносити удачу. Принаймні, у ворота Нігерії Лео забив свій перший гол на турнірі. Whoscored, до слова, оцінив гру Мессі проти "суперорлів" дуже високим балом 9.0.
Цікаво, чи допоможе це Мессі і Ко здолати Францію в 1/8 фіналу ЧС-2018. Матч відбудеться 30 червня у Казані.
Дивіться відео всіх дій Ліонеля Мессі у матчі Нігерія – Аргентина: