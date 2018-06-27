ЧС-2018: Мессі зіграв матч проти Нігерії з таємничим амулетом – зворушливий вчинок Ліонеля, який здивував

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав у подарунок від журналіста таємничий амулет ще після матчу 1 туру чемпіонату світу-2018 проти Ісландії (1:1). Як виявилось, талісман може приносити удачу.

Після Ісландії Аргентина пережила ганьбу від Хорватії, але потім змогла вирватись у плей-офф завдяки збігу обставин та перемозі над Нігерією.

Мессі: Бог разом з Аргентиною, він не дасть нам оступитись

Журналіст, який дав Мессі талісман, після емоційного вечора у Санкт-Петербурзі знову звернувся до Ліонеля. Представник ЗМІ поцікавився, чи Мессі пам'ятає про амулет. Найімовірніше, журналіст був дуже здивований, коли капітан аргентинської збірної показав той же амулет, захований у шкарпетку.

Лео зізнався, що з часу отримання незвичного подарунку завжди носив амулет з собою.

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Можливо, ця таємнича штучка, яку передала для Лео дружина журналіста, справді може приносити удачу. Принаймні, у ворота Нігерії Лео забив свій перший гол на турнірі. Whoscored, до слова, оцінив гру Мессі проти "суперорлів" дуже високим балом 9.0.

Цікаво, чи допоможе це Мессі і Ко здолати Францію в 1/8 фіналу ЧС-2018. Матч відбудеться 30 червня у Казані.

Лео - человечище!



Репортёр: «После первой игры я дал вам амулет удачи, который дала мне моя жена, я не знаю, выбросили ли вы его...».



В это время Месси показывает мужику, что он все это время носил его с собой, и репортер в большом шоке pic.twitter.com/DrrRVW2stw — Спорт БО (@Sport_BO) June 27, 2018

Дивіться відео всіх дій Ліонеля Мессі у матчі Нігерія – Аргентина: