ЧМ-2018: Месси сыграл матч против Нигерии с таинственным амулетом – трогательный поступок Лионеля, который удивил

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил в подарок от журналиста таинственный амулет еще после матча 1 тура чемпионата мира-2018 против Исландии (1:1). Как оказалось, талисман может приносить удачу.

После Исландии Аргентина пережила позор от Хорватии, но потом смогла вырваться в плей-офф благодаря стечению обстоятельств и победе над Нигерией.

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Журналист, который дал Месси талисман, после эмоционального вечера в Санкт-Петербурге вновь обратился к Лионелю. Представитель СМИ поинтересовался, помнит ли Месси о амулете. Скорее всего, журналист был очень удивлен, когда капитан аргентинской сборной показал тот же амулет, спрятанный в носок.

Лео признался, что с момента получения необычного подарка всегда носил амулет с собой.

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Возможно, эта таинственная штучка, которую передала для Лео жена журналиста, действительно может приносить удачу. По крайней мере, в ворота Нигерии Лео забил свой первый гол на турнире. Whoscored, к слову, оценил игру Месси против "суперорлов" очень высоким баллом 9.0.

Интересно, поможет ли это Месси и Ко преодолеть Францию в 1/8 финала ЧМ-2018. Матч состоится 30 июня в Казани.

Лео - человечище!



Репортёр: «После первой игры я дал вам амулет удачи, который дала мне моя жена, я не знаю, выбросили ли вы его...».



В это время Месси показывает мужику, что он все это время носил его с собой, и репортер в большом шоке pic.twitter.com/DrrRVW2stw — Спорт БО (@Sport_BO) June 27, 2018

Смотрите видео всех действий Лионеля Месси в матче Нигерия – Аргентина: