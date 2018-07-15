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ЧС-2018: Лінекер назвав найкращого гравця турніру

14:20 726 Читать на русском
ЧС-2018: Лінекер назвав найкращого гравця турніру
Н'Голо Канте / Фото Getty Images

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер високо оцінив гру французького півзахисника Н'Голо Канте.

"Для мене досі Н'Голо був найкращим гравцем на чемпіонаті світу. Він не той тип футболіста, про який ми завжди говоримо або намагаємося просувати як зірку. Коли Канте на поле, у Франції 12 гравців на полі. Він всюди, він немов два півзахисника.

Канте добре руйнує атаки суперника, може віддати пас. У Франції величезна перевага завдяки тому, що у їхньому складі є Канте. Він один з ключових гравців. Це одна з причин, чому французи є фаворитами фіналу.

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Я до сих пір задаюся питанням, чому Дешам відмовився від Канте в фіналі Євро-2016? Думаю, що це була велика помилка, при всій повазі до Дешама. З Канте Франція не програла б той фінал", – цитує Лінекера видання L’Equipe.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
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Франція - Хорватія Франція Франція Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Гарі Лінекер Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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