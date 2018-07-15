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ЧМ-2018: Линекер назвал лучшего игрока турнира

14:20 115 Читати українською
ЧМ-2018: Линекер назвал лучшего игрока турнира
Н'Голо Канте / Фото Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высоко оценил игру французского полузащитника Н'Голо Канте.

"Для меня до сих пор Н'Голо был лучшим игроком на чемпионате мира. Он не тот тип футболиста, о котором мы всегда говорим или пытаемся продвигать как звезду. Когда Канте на поле, у Франции 12 игроков на поле. Он везде, он словно два полузащитника .

Канте хорошо разрушает атаки соперника, может отдать пас. У Франции огромное преимущество благодаря тому, что в их составе есть Канте. Он один из ключевых игроков. Это одна из причин, почему французы являются фаворитами финала.

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Я до сих пор задаюсь вопросом, почему Дешам отказался от Канте в финале Евро-2016? Думаю, что это была большая ошибка, при всем уважении к Дешама. С Канте Франция не проиграла бы то финал", – цитирует Линекера издание L'Equipe.

Напомним, финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 15 июля, начало в 18:00.

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ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
2
час
:
23
мин
Хорватия
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Теги
Франция Франция ЧМ 2018 Франция - Хорватия Чемпионат мира-2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Гари Линекер Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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