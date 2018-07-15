Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Франція та Хорватія визначать чемпіона світу у фінальному матчі Мундіалю-2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу.

Франція – Хорватія

15 липня, 18:00, Москва, Лужнікі

Головний арбітр: Нестор Пітана (Аргентина)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Франція перед стартом чемпіонату світу вважалася одним із претендентів на титул, а Хорватія вже з перших матчів стала потенційним відкриттям турніру. У фіналі є явний фаворит, однак андердог також не виглядає безнадійним. Номінально слабші хорвати мають більше досвіду та агресії, тоді як молодий колектив Дідьє Дешама виділяється своєю організованістю та прагматизмом.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Французи контролювали хід кожного свого матчу. Так, у ворота суперників залітали "випадкові" голи без великої кількості моментів, але "ле бльо" завжди знали, що робити на полі. Не було хаосу та паніки – лише виконання плану. 4 гри Франція завершила без пропущених м'ячів, юна лінія захисту заслуговує позитивних відгуків. Втім, сила команди в комплексній обороні, де і Грізманн, і Мбаппе, і Жиру відпрацьовують позаду.

Шлях Франції до фіналу



1 місце в групі С: (Австралія – 2:1, Перу – 1:0, Данія – 0:0)

1/8: Франція – Аргентина – 4:3

1/4: Уругвай – Франція – 0:2

1/2: Франція – Бельгія – 1:0

Дідьє Дешам зайвий раз не ризикував: ні у виборі гравців, ні у тактиці. На груповому етапі "гальських півнів" звинувачували в неготовності та антифутболі, а вже в плей-офф вони виглядали краще за кожного зі своїх опонентів. Уругвай припустився критичних помилок, Бельгія просто вперлася в мур, і лише з Аргентиною на 10 хвилин виникли нерви – єдиний раз, коли Франція програвала в рахунку.

Збірна Франції на цьому турнірі нудна, невидовищна і максимально орієнтована на результат, але вона якнайкраще використовує свої сильні сторони. Швидкість Мбаппе для контратак, підключення центрбеків на стандарти, міцний кулак у центрі поля (Канте, Погба і Матюйді) закриває найбільш креативних суперників.

Сьогодні цьому тріо належить стримати Луку Модріча – капітана та ключового виконавця у збірній Хорватії. Він проводить прекрасний чемпіонат і є головним претендентом на "Золотий м'яч" Мундіалю. Гра "картатих" зав'язана на Модрічі, але у фінал вони вийшли завдяки неймовірному характеру та фізичній підготовці.

Шлях Хорватія до фіналу



1 місце в групі D: (Нігерія – 2:0, Аргентина – 3:0, Ісландія – 2:1)

1/8: Хорватія – Данія – 1:1 (3:2 по пен.)

1/4: Росія – Хорватія – 2:2 (3:4 по пен.)

1/2: Хорватія – Англія – 2:1 (після овертаймів)

3 матчі по 120 хвилин за півтора тижня – з таким багажем Хорватія підійшла до вирішальної битви за титул. Розмови про втому чи емоційне виснаження підопічних Златко Даліча можна упустити. Перед Англією були підозри, що після двох серій пенальті хорватів фізично не вистачить на півфінал. Однак вони зганьбили всіх скептиків і виграли в овертаймі, суттєво додавши активності у другій половині зустрічі.

Хорватія у фіналі чемпіонату світу – це сенсація. Навіть якщо пригадати ідеальні виступи в груповому раунді (максимум очок, знищення Аргентини, чудова гра другого складу, який не пустив у плей-офф Ісландію) та списати виключно на майстерність перемоги в серіях 11-метрових після рівних матчів з Данією та Росією. Ця збірна Хорватії вже увійшла в історію – несподівано, але закономірно та заслужено.

Цікаві факти

– Хорватія вперше в історії вийшла у фінал Мундіалю. Для Франції це третя гра за титул чемпіона світу: на ЧС-1998 була перемога, а на ЧС-2006 – невдача.

– Хорватія ніколи не перемагала Францію. 5 матчів: 3 перемоги "ле бльо" та 2 нічиї. Найбільш пам'ятною була перша зустріч – у півфіналі ЧС-1998 французи виграли завдяки дублю Ліліана Тюрама, а в фіналі завоювали трофей.

– У 3 попередніх фіналах Мундіалів були овертайми. Лише двічі в історії доля Кубка світу визначалася у серії 11-метрових (ЧС-2994 і ЧС-2006).

– Дідьє Дешам може стати третьою людиною, яка виграє Кубок світу в ролі гравця та тренера. Раніше таке досягнення підкорилося бразильцю Маріо Загалло та німцю Францу Беккенбауеру.

Кадри

Фіналісти не мають кадрових втрат – зіграти зможуть усі найсильніші. Під питанням лише участь у матчі хорватського півзахисника Івана Перішіча. Він напередодні тренувався окремо від команди, але майже напевне з'явиться сьогодні на полі.

Дідьє Дешам і Златко Даліч навряд чи змінять свої стартові склади у порівнянні з півфіналами. Француз не зрадить обережним флангам оборони і потужному центру півзахисту, а хорват віддасть перевагу більш надійному варіанту з Марсело Брозовічем під парою Модріч-Ракітіч.

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Умтіті, Ернандес – Канте, Погба, Матюйді – Мбаппе, Жиру, Грізманн.

Хорватія: Субашіч – Врсалько, Ловрен, Віда, Стрініч – Брозовіч – Ребіч, Модріч, Ракітіч, Перішіч – Манджукіч.

Слова

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції:

Грати у фіналі – вже привілей і задоволення. Немає нічого кращого і красивішого, ніж фінал чемпіонату світу. Ми зробимо все необхідне, щоб підготуватися до нього. Три найважливіші слова: спокій, зосередженість і впевненість.

Златко Даліч, головний тренер збірної Хорватії:

Це найважливіший поєдинок у нашому житті. Це головний матч для всього хорватського народу. Якщо ми програємо, то хочемо зробити це гідно. Якщо ми завоюємо кубок, то ніхто не буде пишатися більше, ніж ми самі.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Франція виглядає дуже збалансованою командою. До слабких сторін можна віднести гру в позиційних атаках, однак "гальські півні" мають інші варіанти для забивання голів: індивідуальні якості Мбаппе та Грізманна, стандарти. Що стосується оборони, то помилки виникають рідко, а суперника французи не підпускають близько до власного штрафного майданчика.

Хорватія має козирі, щоб створити диво, але шансів буде вкрай мало. Французи зовнішньо легко пройшли по турніру, "картаті" ж виграли три складні битви поспіль, тому їм, попри весь героїзм, може забракнути резервів.

Багатьом хочеться вірити у щасливий кінець хорватської казки, але у ключових дуелях Франція на папері має відчутну перевагу. Скоріш за все, фінал завершиться ще одним прагматичним успіхом "ле бльо".

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