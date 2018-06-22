ЧС-2018: вболівальники Швейцарії випадково потрапили на окупований Донбас

Футбольні вболівальники зі Швейцарії, які прямували в Росію на чемпіонат світу-2018 на машині, випадково опинилися на окупованій території.

"Група футбольних вболівальників зі Швейцарії мало не заїхала на передову в зоні проведення ООС на сході України.

Вболівальники їхали на матч Бразилія – Швейцарія в Ростов-на-Дону і навігатор проклав їм шлях через окупований Донецьк. Ночувати вболівальники планували в готелі в окупованій Амвросіївці!

"Вітаю на Кубку війни-2018": львів'янин нагадав усім про злочини Росії шокуючим відео (18+)

Ось цікаво, а при перетині кордону України або на блок-постах на в'їзді в зону ООС у туристів взагалі не питають мету поїздки? У швейцарців в машині на торпеді красувався сувенірний кубок світу, а написи на кузові однозначно вказували, що вони їдуть в Росію на чемпіонат світу-2018.

Довелося мені згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях до Ростова-на-Дону, якщо поїздка в країну-окупант взагалі може бути безпечною", – написала волонтер Анна Домбровська у фейсбуці.

Нагадаємо, матч Бразилія – Швейцарія відбудеться сьогодні, початок о 21:00.