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ЧС-2018: вболівальники Швейцарії випадково потрапили на окупований Донбас

17 червня 10:09 2319 Читать на русском
ЧС-2018: вболівальники Швейцарії випадково потрапили на окупований Донбас
Швейцарські вболівальники на Донбасі / Фото з соцмереж

Футбольні вболівальники зі Швейцарії, які прямували в Росію на чемпіонат світу-2018 на машині, випадково опинилися на окупованій території.

"Група футбольних вболівальників зі Швейцарії мало не заїхала на передову в зоні проведення ООС на сході України.

Вболівальники їхали на матч Бразилія – Швейцарія в Ростов-на-Дону і навігатор проклав їм шлях через окупований Донецьк. Ночувати вболівальники планували в готелі в окупованій Амвросіївці!

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Ось цікаво, а при перетині кордону України або на блок-постах на в'їзді в зону ООС у туристів взагалі не питають мету поїздки? У швейцарців в машині на торпеді красувався сувенірний кубок світу, а написи на кузові однозначно вказували, що вони їдуть в Росію на чемпіонат світу-2018.

Довелося мені згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях до Ростова-на-Дону, якщо поїздка в країну-окупант взагалі може бути безпечною", – написала волонтер Анна Домбровська у фейсбуці.

Нагадаємо, матч Бразилія – Швейцарія відбудеться сьогодні, початок о 21:00.

ЧС-2018 1 тур

Бразилія - Швейцарія: Неділя 17 червня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 1
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Чемпіонат світу-2018 Швейцарія Швейцарія Бразилія - Швейцарія
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