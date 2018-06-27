ЧМ-2018: активисты Косово собрали деньги на выплату штрафов Джаки и Шакири – присоединился даже министр

В Косово поддержали футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири, которые получили штраф от ФИФА за празднование голов в ворота Сербии в матче 2 тура ЧМ-2018.

Активисты из Косово организовали сбор средств на выплату штрафов Джердана Шакири и Гранита Джаки. Напомним, ФИФА оштрафовала футболистов за празднование голов в ворота сборной Сербии. Организация увидела в действиях футболистов политический подтекст.

ЧМ-2018: швейцарская газета организовала флешмоб в поддержку Джаки и Шакири

Косовары за один день собрали около 14 тысяч долларов США. К акции присоединился даже министр торговли и промышленности Албании, который пожертвовал свою месячную зарплату, сообщает Fourfourtwo.

Напомним, Джака и Шакири имеют косоварские корни. Оба игрока праздновали голы в ворота Сербии жестом в виде символа Албании.