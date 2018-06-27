toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: активисты Косово собрали деньги на выплату штрафов Джаки и Шакири – присоединился даже министр

26 июня 21:09 97 Читати українською
ЧМ-2018: активисты Косово собрали деньги на выплату штрафов Джаки и Шакири – присоединился даже министр
Джердан Шакири и Гранит Джака / фото из соцсетей

В Косово поддержали футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаку и Джердана Шакири, которые получили штраф от ФИФА за празднование голов в ворота Сербии в матче 2 тура ЧМ-2018.

Активисты из Косово организовали сбор средств на выплату штрафов Джердана Шакири и Гранита Джаки. Напомним, ФИФА оштрафовала футболистов за празднование голов в ворота сборной Сербии. Организация увидела в действиях футболистов политический подтекст.

ЧМ-2018: швейцарская газета организовала флешмоб в поддержку Джаки и Шакири

Косовары за один день собрали около 14 тысяч долларов США. К акции присоединился даже министр торговли и промышленности Албании, который пожертвовал свою месячную зарплату, сообщает Fourfourtwo.

Напомним, Джака и Шакири имеют косоварские корни. Оба игрока праздновали голы в ворота Сербии жестом в виде символа Албании.

ЧМ 20182 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 футбольные курьёзы футбольные фанаты Швейцария Швейцария Сербия - Швейцария Косово Косово Джердан Шакири Джердан Шакири Гранит Джака Гранит Джака
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
16
мин
Мексика
17:00
Швеция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук