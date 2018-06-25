ЧС-2018: швейцарська газета організувала флешмоб на підтримку Джаки та Шакірі

Одне із видань Швейцарії організувало цікавий флешмоб на підтримку гравців збірної Граніта Джаки та Джердана Шакірі, які ризикують отримати дискваліфікацію за святкування голів у ворота Сербії в матчі 2 туру ЧС-2018.

Швейцарська газета Blick оголосила про початок цікавої акції. Видання на своєму сайті попросило читачів надсилати фото з жестами албанського орла або розмістити відповідні світлини у соцмережах.

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Саме так святкували свої голи Граніт Джака та Джердан Шакірі в матчі 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Сербії. ФІФА вже відкрила справу за даним фактом, побачивши у діях гравців політичний підтекст.

До слова, Сербія залишилась незадоволена діями суддівської бригади того матчу. Після 2 турів в активі Швейцарії та Бразилії по 4 очки. У Сербії 3 пункти.