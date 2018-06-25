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ЧС-2018: швейцарська газета організувала флешмоб на підтримку Джаки та Шакірі

13:14 384 Читать на русском
ЧС-2018: швейцарська газета організувала флешмоб на підтримку Джаки та Шакірі
Швейцарія у матчі проти Сербії / фото із соцмереж

Одне із видань Швейцарії організувало цікавий флешмоб на підтримку гравців збірної Граніта Джаки та Джердана Шакірі, які ризикують отримати дискваліфікацію за святкування голів у ворота Сербії в матчі 2 туру ЧС-2018.

Швейцарська газета Blick оголосила про початок цікавої акції. Видання на своєму сайті попросило читачів надсилати фото з жестами албанського орла або розмістити відповідні світлини у соцмережах.

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Саме так святкували свої голи Граніт Джака та Джердан Шакірі в матчі 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Сербії. ФІФА вже відкрила справу за даним фактом, побачивши у діях гравців політичний підтекст.

До слова, Сербія залишилась незадоволена діями суддівської бригади того матчу. Після 2 турів в активі Швейцарії та Бразилії по 4 очки. У Сербії 3 пункти.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
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Теги
ЧС 2018 Сербія Сербія Швейцарія Швейцарія Сербія - Швейцарія Джердан Шакірі Джердан Шакірі Граніт Джака Граніт Джака
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