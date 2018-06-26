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ЧС-2018: ФІФА оштрафувала Джаку, Шакірі та Ліхтштайнера за жест прапора Албанії

25 червня 22:01 518 Читать на русском
ЧС-2018: ФІФА оштрафувала Джаку, Шакірі та Ліхтштайнера за жест прапора Албанії
Джердан Шакірі / Getty Images

ФІФА прийняла рішення оштрафувати гравців збірної Швейцарії Граніта Джаку, Джердана Шакірі та Штефана Ліхтштайнера за жест албанського орла в матчі проти Сербії (2:1).

ФІФА вирішила не дискваліфіковувати гравців збірної Швейцарії за жест орла Албанії в матчі 2 туру групового етапу ЧС-2018 проти Сербії, повідомляє Sky Sports.

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Півзахисники Граніт Джака та Джердан Шакірі є корінними албанцями, маючи рідних в Косово. Святкуючи гол в ворота сербів, вони показали орла.

Штефан Ліхтштайнер також продемонстрував цей жест.

Джаку та Шакірі оштрафували на 10 тисяч швейцарських франків, Ліхтштайнера – на 5.

ЧС-2018 2 тур

Сербія - Швейцарія: П'ятниця 22 червня 2018

Сербія
Матч завершено
1 : 2
Швейцарія
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ЧС 2018 Сербія Сербія Швейцарія Швейцарія Сербія - Швейцарія Штефан Ліхтштайнер Штефан Ліхтштайнер Джердан Шакірі Джердан Шакірі Граніт Джака Граніт Джака
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