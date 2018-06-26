ЧС-2018: ФІФА оштрафувала Джаку, Шакірі та Ліхтштайнера за жест прапора Албанії

ЧС 2018 — 00:25 2061
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ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф
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ЧС-2018 Іспанія – Марокко: "червона фурія" зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналуЧС 2018 — 25 черв 2993
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Іран – Португалія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 25 черв 1342
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Іспанія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 25 черв 1151
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ЧС-2018 Уругвай – Росія: уругвайці завдали нищівного фіаско господарям турніруЧС 2018 — 25 черв 7997
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