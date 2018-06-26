ЧС-2018: ФІФА оштрафувала Джаку, Шакірі та Ліхтштайнера за жест прапора Албанії

ФІФА прийняла рішення оштрафувати гравців збірної Швейцарії Граніта Джаку, Джердана Шакірі та Штефана Ліхтштайнера за жест албанського орла в матчі проти Сербії (2:1).

ФІФА вирішила не дискваліфіковувати гравців збірної Швейцарії за жест орла Албанії в матчі 2 туру групового етапу ЧС-2018 проти Сербії, повідомляє Sky Sports.

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Півзахисники Граніт Джака та Джердан Шакірі є корінними албанцями, маючи рідних в Косово. Святкуючи гол в ворота сербів, вони показали орла.

Штефан Ліхтштайнер також продемонстрував цей жест.

Джаку та Шакірі оштрафували на 10 тисяч швейцарських франків, Ліхтштайнера – на 5.