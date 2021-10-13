Футболісти Крузейро публічно оголосили страйк через затримки зарплатні, повідомляє Globo Esporte. Гравці повністю відмовились від тренувань, адже вони і персонал не отримували гроші протягом 6 місяців.

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"Керівництво "чорної Бастії", зверніть увагу, що ми будемо сподіватись на виконання ваших зобов'язань якомога швидше, адже нам прикро бачити страждання працівників, які присвячують свій час збереженню багаторічних традицій клубу. Ми припиняємо тренування на знак солідарності з усіма робітниками, які залишились без допомоги. На жаль, ситуація стала нестерпною", – йдеться в заяві.

До слова, Крузейро після 30-ти турів розташувався на 11 сходинці бразильської Серії Б. У 1966, 2003, 2013 та 2014 роках "чорна Бастія" ставала чемпіоном еліти.

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