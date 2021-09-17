Сан-Паулу та Дані Алвес домовилися про розірвання контракту, інформує офіційний сайт клубу. Угода діяла до кінця 2022 року, однак бразилець не повернувся в Сан-Паулу після Олімпійських ігор через заборгованість клубу на 2 млн євро.

Тепер Алвес стане вільним агентом і шукатиме собі новий клуб. Дані залишається найтитулованішим футболістом в історії футболу – в його активі 46 трофеїв. Однак 38-річний гравець ставить собі за мету здобути щонайменше 50 трофеїв до кінця кар'єри.

Нагадаємо, що Алвес захищав кольори Севільї, Барселони, Ювентуса та ПСЖ, а з 2019 року виступав за Сан-Паулу, з яким виграв чемпіонат штату.

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