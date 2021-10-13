Футболисты Крузейро публично объявили забастовку из-за задержки зарплаты, сообщает Globo Esporte. Игроки полностью отказались от тренировок, ведь они и персонал не получали деньги в течение 6 месяцев.

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"Руководство "черной Бастии", обратите внимание, что мы будем надеяться на выполнение ваших обязательств как можно скорее, ведь нам обидно видеть страдания работников, которые посвящают свое время сохранению многолетних традиций клуба. Мы прекращаем тренировки в знак солидарности со всеми рабочими, которые остались без помощи. К сожалению, ситуация стала невыносимой", – говорится в заявлении.

К слову, Крузейро после 30-ти туров расположился на 11 строчке бразильской Серии Б. В 1966, 2003, 2013 и 2014 годах "черная Бастия" становилась чемпионом элиты.

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