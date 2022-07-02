Гравці Мілана зовсім забули про стриманість після здобуття чемпіонського титулу.

Тео Ернандес, Раде Круніч, Майк Меньян і Сандро Тоналі отримали штрафи від Дисциплінарного комітету, інформує Football Italia.

Мілан в останній момент продовжив контракти з Мальдіні та спортивним директором

На чемпіонському параді ця четвірка дозволяла собі кричати жорсті образи на адресу принципового суперника – Інтера. Також на стелю автобуса "россонері" витягли плакати, де згадували "любих" сусідів. Круніч отримав 5 тисяч євро штрафу, решта троє по 4 тисячі, а сам Мілан збідніє на 12 тисяч.

Додамо, що захист титулу для команди Піолі розпочнеться 13 серпня з домашнього матчу проти Удінезе.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо