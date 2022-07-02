Игроки Милана совсем забыли о сдержанности после завоевания чемпионского титула.

Тео Эрнандес, Раде Крунич, Майк Меньян и Сандро Тонали получили штрафы от Дисциплинарного комитета, сообщает Football Italia.

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На чемпионском параде эта четверка позволяла себе кричать жесткие оскорбления в адрес принципиального соперника – Интера. Также на потолок автобуса "россонери" вытащили плакаты, где упоминали "любимых" соседей. Крунич получил 5 тысяч евро штрафа, остальные трое по 4 тысячи, а сам Милан обеднеет на 12 тысяч.

Защита титула для команды Пиоли начнется 13 августа с домашнего матча против Удинезе.

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