Напередодні стало відомо, що СК Дніпро-1 звернувся до Чорноморця з проханням перенести гру чемпіонату України, мотивуючи це насиченим графіком у єврокубках. У четвер, 27 жовтня, команда Олександра Кучера зіграє проти Аполлона в Лізі конференцій. На 30 число запланований поєдинок з Чорноморцем, а 3 листопада СК Дніпро-1 завершить груповий турнір Ліги конференцій поєдинком проти АЗ.

Чорноморець відмовився переносити матч проти лідера УПЛ – одеський клуб пояснив свою позицію

Чорноморець відмовився переносити гру на грудень, а тепер відхилив і друге прохання – зіграти навесні 2023 року. Таке перенесення "моряки" вважають недоцільним, йдеться у заяві одеського клубу.

"У регламенті написано, що матч може бути перенесений за погодженням двох сторін, двох клубів – ми обговорювали це питання на початку сезону, і в УПЛ нам пообіцяли, що будуть всіляко допомагати у цьому. Зараз же вони зайняли позицію "моя хата скраю", посилаючись на регламент – ось, намагайтеся домовитися", – цитує виконавчого директора СК Дніпро-1 Андрія Русола ТСН.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 22 очки у 8-ми матчах. В активі Чорноморця лише 3 пункти і остання сходинка.

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