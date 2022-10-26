Одесский клуб во второй раз отказал СК Днепр-1 в переносе поединка 10-го тура на более поздний срок.

Накануне стало известно, что СК Днепр-1 обратился к Черноморцу с просьбой перенести игру чемпионата Украины, мотивируя это насыщенным графиком в еврокубках. В четверг, 27 октября, команда Александра Кучера сыграет против Аполлона в Лиге конференций. На 30 число запланирован поединок с Черноморцем, а 3 ноября СК Днепр-1 завершит групповой турнир Лиги конференций поединком против АЗ.

Черноморец отказался переносить матч против лидера УПЛ – одесский клуб объяснил свою позицию

Черноморец отказался переносить игру на декабрь, а теперь отклонил и вторую просьбу – сыграть весной 2023 года. Такой перенос "моряки" считают нецелесообразным, говорится в заявлении одесского клуба.

"В регламенте написано, что матч может быть перенесен по согласованию двух сторон, двух клубов – мы обсуждали этот вопрос в начале сезона, и в УПЛ нам пообещали, что будут всячески помогать в этом. Сейчас же они заняли позицию "моя хата скраю", ссылаясь на регламент – вот, пытайтесь договориться", – цитирует исполнительного директора СК Днепр-1 Андрея Русола ТСН.

Напомним, СК Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 22 очка в 8 матчах. В активе Черноморца всего 3 пункта и последняя ступенька.

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