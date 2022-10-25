У листі, адресованому виконавчому директору УПЛ Євгену Дикому і гендиректору СК Дніпро-1, одеський клуб зазначив, що не має змоги перенести гру 10-го туру Прем'єр-ліги. Матч запланований на неділю, 30 жовтня, а у четвер СК Дніпро-1 зіграє поєдинок Ліги конференцій проти Аполлона.

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Чорноморець вказує, що розуміє ситуацію і завжди готовий іти назустріч клубам, які представляють Україну в єврокубках. Але через загострення російської агресії та нанесенням ракетних ударів по Києву раніше вже перенесли поєдинок 7-го туру Чорноморець – Кривбас. Ця гра відбудеться 2 грудня.

У зв'язку з цим Чорноморець не має змоги перенести ще одну гру на пізніший термін, вказано в заяві одеського клубу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 22 очки у 8-ми матчах. В активі Чорноморця лише 3 пункти і остання сходинка.

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