Чорноморець висловив довіру Червенкову та пообіцяв підсилення

Чорноморець на офіційному сайті виклав офіційну заяву після поразки від Карпат.

"Друзі! Наша рідна команда знаходиться зараз в дуже непростому становищі. Тривала серія невдач, безумовно, не може не викликати розчарування і навіть відчай. Всі ми дуже болісно переживаємо ситуацію, що склалася. Не можна сказати, що подібний хід подій був неминучий: адже стартував Чорноморець досить успішно, незважаючи на те, що команда по відомим усім причинам комплектувалася для Прем'єр-ліги буквально в останні дні перед стартом чемпіонату і фактично є наймолодшою ​​в УПЛ.

Карпати на виїзді розтрощили Чорноморець і перервали 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ

На жаль, втримати заданий темп "моряки" не змогли. Не вистачило потенціалу і досвіду для постійного прогресу. Керівництво ФК Чорноморець цінує роботу головного тренера Ангела Червенкова, у якого з клубом укладено трирічний контракт. Ми розраховуємо, що кваліфікація болгарського фахівця і його тренерського штабу дозволить нам незабаром забути цю чорну смугу невдач і хронічного невезіння.

Сподіваємося, що почнуть повною мірою виправдовувати надану довіру наші молоді футболісти, за якими майбутнє клубу. Під час зимового антракту в чемпіонаті, керівництво ФК Чорноморець планує приділити найсерйознішу увагу посиленню нашої команди, що, безсумнівно, дозволить поліпшити її результати.

Червенков: Я винен, коли ми робимо тактичні помилки, нехай і футболісти беруть відповідальність на себе

Закликаємо вас набратися терпіння і не нагнітати обстановку навколо Чорноморця. Витримка, віра в успіх і невпинна підтримка – запорука позитивного виходу зі сформованої тимчасової кризи в виступах команди "моряків". Разом ми переможемо", – йдеться у заяві Чорноморця на офіційному сайті команди.