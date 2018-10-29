Черноморец выразил доверие Червенкову и пообещал усиление

Черноморец на официальном сайте выложил официальное заявление после поражения от Карпат.

"Друзья! Наша родная команда находится сейчас в очень непростом положении. Длительная серия неудач, безусловно, не может не вызвать разочарование и даже отчаяние. Все мы очень болезненно переживаем ситуацию. Нельзя сказать, что подобный ход событий был неизбежен: ведь стартовал Черноморец довольно успешно, несмотря на то, что команда по известным всем причинам комплектовалась для Премьер-лиги буквально в последние дни перед стартом чемпионата и фактически является самой молодой в УПЛ.

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К сожалению, удержать заданный темп "моряки" не смогли. Не хватило потенциала и опыта для постоянного прогресса. Руководство ФК Черноморец ценит работу главного тренера Ангела Червенкова, у которого с клубом заключен трехлетний контракт. Мы рассчитываем, что квалификация болгарского специалиста и его тренерского штаба позволит нам вскоре забыть эту черную полосу неудач и хронического невезения.

Надеемся, что начнут в полной мере оправдывать оказанное доверие наши молодые футболисты, за которыми будущее клуба. Во время зимнего антракта в чемпионате, руководство ФК Черноморец планирует уделить серьезное внимание усилению нашей команды, что, несомненно, позволит улучшить ее результаты.

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Призываем вас набраться терпения и не нагнетать обстановку вокруг Черноморца. Выдержка, вера в успех и неустанная поддержка – залог положительного выхода из сложившегося временного кризиса в выступлениях команды "моряков". Вместе мы победим", – говорится в заявлении Черноморца на официальном сайте команды.