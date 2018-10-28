Карпати на виїзді розтрощили Чорноморець і перервали 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ

Карпати зустрічалися з Чорноморцем в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги. Рахунок та звіт про матч читайте на Футбол 24.

Суперники підходили до очного поєдинку на дні турнірної таблиці – лише Арсенал-Київ був нижче. Чорноморець мав 6-матчеву серію поразок в УПЛ, а Карпати в чемпіонаті не вигравали протягом 5 турів.

Старт зустрічі вийшов насиченим на події. Вже на першій хвилині Карпати результативно зайшли у штрафний майданчик "моряків". Карраскаль скористався прострілом Шведа і потужно пробив по воротах. Грачов рукою спрямував м'яч повз ворота, на що арбітр відреагував призначенням пенальті. До позначки підійшов Швед – 0:1.

Чорноморець мав можливість відразу зрівняти рахунок, коли Бородай і Шевченко "привезли" біля власних воріт, але удар Чорнія з лінії воріт витягнув інший захисник Карпат. Львів'яни швидко відповіли класною комбінацією за участю Понде, Гуцуляка та Карраскаля. Хорхе звів усе нанівець поганим ударом у дальній кут.

Команди продовжували діяти досить інтенсивно, не відсиджуючись в обороні. Активним був все той же Карраскаль, який намагався самотужки обігрувати по декілька опонентів. На протилежному кінці поля в центрі уваги часто опинявся Чорній – форварду Чорноморця в останній момент постійно бракувало влучності та удачі.

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По перерві Карпати швидко подвоїли перевагу зі стандарту. Прямий удар зі штрафного від Гуцуляка Литовченко потягнув, а от з добиванням Понде не впорався – партнери йому не допомогли. Далі знову в центрі уваги опинився Карраскаль, який виконав прохід в стилі Мессі, але забити знову не зумів.

Чорноморець не складав зброю та продовжував йти вперед. Атаки були примітивними, з великою кількістю навісів, але у бажанні одеситам було не відмовити. Карпати вистояли і оформили розгром ефектним голом Мякушка на контратаці. Він отримав передачу на хід з власної половини поля, вийшов на голкіпера та красиво його перекинув – 0:3.

Згодом Мякушко в аналогічному стилі оформив дубль. Знову передача з глибини, знову швидкий вихід сам на сам і знову нуль шансів для голкіпера. А через пару хвилин Чорноморець організував 5-й гол на власні ворота. Литовченко буквально подарував гол Гуцуляку, підозріло не боровшись за м'яч.

Карпати перервали 5-матчеву безвиграшну серію, набрали 13 очок і відірвалися від передостаннього місця. Саме там з 9 балами залишився Чорноморець.

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Україна. УПЛ, 13 тур

Чорноморець – Карпати – 0:5

Голи: Швед, 2 (пен), Понде, 47, Мякушко, 78, 90+4, Гуцуляк, 90+6