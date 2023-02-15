Нападник Чорноморця Кевін Кубемба більше не виступатиме за команду Романа Григорчука, повідомляє прес-служба клубу.

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Нагадаємо, 29-річний конголезець приєднався до Чорноморця влітку. У поточному сезоні він провів за "моряків" 7 матчів, результативними діями не відзначався. За свою кар'єру Кубемба встиг пограти у Франції (Ам'єн, Лілль, Брест, Бур-ен-Брес), за бельгійський Сент-Трюйден, болгарський ЦСКА Софія, азербайджанський Сабаїл, албанську Теуту та малазійський Куала-Лумпур. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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