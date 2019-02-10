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Черноморец расписал ничью с польским Ракувом

18:39 23 Читати українською
Черноморец расписал ничью с польским Ракувом
Черноморец расписал ничью с польским Ракувом

Одесский Черноморец в спарринге не сумел победить польский Ракув.

Товарищеский матч

Черноморец – Ракув – 0:0

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Черноморец: Литовченко (капитан), Мищенко, Грачев, Трубочкин (Голиков, 46), Рыжук, Морозенко (Мусолитин, 58), Гошкодеря (Хамелюк, 65), Аржанов (игрок на просмотре, 58), Танчик, Бабенко, Норенков (Семенов , 46).

Одесситы завладели инициативой с первых минут, но потеряли несколько замечательных возможностей.

Во втором тайме "моряки" продолжили наступление, но фортуна отвернулась от них. Соперник сделал несколько контрвыпадов, но защита одесситов сработала "на отлично". В итоге – нулевая ничья.

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Черноморец Черноморец Ракув
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