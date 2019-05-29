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Чорноморець розгромив Десну та зіграє з Колосом у перехідних матчах

18:50 164 Читать на русском
Чорноморець розгромив Десну та зіграє з Колосом у перехідних матчах
Чорноморець переміг Десну

Одеський Чорноморець в останньому турі УПЛ переміг Десну (3:0). Але фінішував у зоні перехідних матчів.

62’ Володимир Танчик
73’ Арні Вільх'яльмссон
85’ Арні Вільх'яльмссон
 
Дмитро Нємчанінов 72’
62’ Володимир Танчик
72’ Дмитро Нємчанінов
73’ Арні Вільх'яльмссон
85’ Арні Вільх'яльмссон

У першому таймі команди голів не забивали, а гра була рівною. У другій половині зустрічі Чорноморець забив тричі. На 63-ій хвилині красивим м'ячем відзначився Танчик. На 72-ій хвилині Немчанінов отримав вилучення та приніс пенальті на власні ворота, який реалізував Вільх'яльмссон. Пізніше ісландець оформив дубль, забивши чудовим ударом з льоту.

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Відтак, Десна після закінчення чемпіонату має 41 очко та фінішувала на 8-ій сходинці, поступившись Кубком престижу Ворсклі. Натомість Чорноморець посів передостаннє місце та зіграє у перехідних матчах. Суперником виступить срібний призер Першої ліги – Колос з Ковалівки.

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Матчі за місця в українському елітному дивізіоні відбудуться 4 та 8 червня, перший поєдинок відбудеться в Одесі.

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Чорноморець - Десна Десна Десна Колос Колос Чорноморець Чорноморець
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