Чорноморець розгромив Десну та зіграє з Колосом у перехідних матчах

Одеський Чорноморець в останньому турі УПЛ переміг Десну (3:0). Але фінішував у зоні перехідних матчів.

У першому таймі команди голів не забивали, а гра була рівною. У другій половині зустрічі Чорноморець забив тричі. На 63-ій хвилині красивим м'ячем відзначився Танчик. На 72-ій хвилині Немчанінов отримав вилучення та приніс пенальті на власні ворота, який реалізував Вільх'яльмссон. Пізніше ісландець оформив дубль, забивши чудовим ударом з льоту.

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Відтак, Десна після закінчення чемпіонату має 41 очко та фінішувала на 8-ій сходинці, поступившись Кубком престижу Ворсклі. Натомість Чорноморець посів передостаннє місце та зіграє у перехідних матчах. Суперником виступить срібний призер Першої ліги – Колос з Ковалівки.

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Матчі за місця в українському елітному дивізіоні відбудуться 4 та 8 червня, перший поєдинок відбудеться в Одесі.