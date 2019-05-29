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Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижу

18:52 78
Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижу
Ворскла – Олімпік – 2:2

У рамках 32-го туру УПЛ Ворскла зіграла унічию з Олімпіком. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

5’ В'ячеслав Шарпар
44’ Денис Васін
 
Максим Дегтярьов 75’
Максим Дегтярьов 82’
5’ В'ячеслав Шарпар
44’ Денис Васін
75’ Максим Дегтярьов
82’ Максим Дегтярьов

Ворскла на власному полі зіграла останній матч сезону 2018/19 проти Олімпіка. Аби очолити другу шістку і завоювати Кубок престижу "зелено-білим" необхідно було будь-що перемагати. Однак зробити це було не так просто, адже "фантазерам" потрібно було хоча б одне очко, аби убезпечити себе від перехідних матчів і гарантовано залишитись у Прем’єр-лізі.

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І вже на п’ятій хвилині після фолу гостей Ворскла забила: Денис Васін виконав стандарт з правого кута штрафного майданчика і В’ячеслав Шарпар головою переправив круглого у ворота. За шість хвилин міг відзначитись вже сам Васін – м’яч після його удару просвистів поруч зі стійкою. На 15-й хвилині після кутового Шарпар намагався переправити шкіряного у ворота, але Володимир Кринський підстрахував свою команду.

У першому таймі Олімпік дуже кволо виглядав у атаці – з небезпечних моментів можна згадати хіба що неточний удар Євгена Пасіча в середині тайму та невдалу спробу пробити у Єгора Клименчука.

На 31-й хвилині Артур з центру штрафного цілив у дев’ятку, та м’яч рикошетом від Дмитра Гришка вийшов на кутовий. І одразу ж після подачі кутового Шарпар головою переправив м’яч на дальню штангу, де Васін, підставивши ногу, дивом не влучив у пусті ворота. За дві хвилини до закінчення першого тайму Єгор Клименчук порушив правила у своєму штрафному майданчику збивши Ігора Пердуту і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий чітко реалізував Денис Васін.

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Другий тайм розпочався доволі спокійно: Ворскла сама не форсувала події і не дозволяла супернику загострювати ситуацію. На 61-й хвилині Олімпік мав супершанс аби скоротити рахунок: Матар Дійє пробивав з кута штрафного, але влучив у стійку воріт. І одразу ж на добиванні був Сергій Політило, та м’яч після його удару влучив у захисника. За три хвилини, після навісу зі стандарту, у штрафному гостей виникла паніка і "зелено-білі" могли забити втретє, однак захисникам після кількох добивань вдалось винести м’яча зі штрафної.

На 75-й хвилині Максим Дегтярьов після прострілу у штрафний майданчик з району одинадцятиметрової позначки скоротив рахунок, а за вісім хвилин з подачі Матара Дійє Дегтярьов робить дубль і ставить остаточну крапку у матчі.

Нічия у цьому матчу принесла Ворсклі перше місце у другій шістці та Кубок престижу, Олімпік залишився в УПЛ та не гратиме у перехідних матчах.

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