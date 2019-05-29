Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижу

У рамках 32-го туру УПЛ Ворскла зіграла унічию з Олімпіком. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла на власному полі зіграла останній матч сезону 2018/19 проти Олімпіка. Аби очолити другу шістку і завоювати Кубок престижу "зелено-білим" необхідно було будь-що перемагати. Однак зробити це було не так просто, адже "фантазерам" потрібно було хоча б одне очко, аби убезпечити себе від перехідних матчів і гарантовано залишитись у Прем’єр-лізі.

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І вже на п’ятій хвилині після фолу гостей Ворскла забила: Денис Васін виконав стандарт з правого кута штрафного майданчика і В’ячеслав Шарпар головою переправив круглого у ворота. За шість хвилин міг відзначитись вже сам Васін – м’яч після його удару просвистів поруч зі стійкою. На 15-й хвилині після кутового Шарпар намагався переправити шкіряного у ворота, але Володимир Кринський підстрахував свою команду.

У першому таймі Олімпік дуже кволо виглядав у атаці – з небезпечних моментів можна згадати хіба що неточний удар Євгена Пасіча в середині тайму та невдалу спробу пробити у Єгора Клименчука.

На 31-й хвилині Артур з центру штрафного цілив у дев’ятку, та м’яч рикошетом від Дмитра Гришка вийшов на кутовий. І одразу ж після подачі кутового Шарпар головою переправив м’яч на дальню штангу, де Васін, підставивши ногу, дивом не влучив у пусті ворота. За дві хвилини до закінчення першого тайму Єгор Клименчук порушив правила у своєму штрафному майданчику збивши Ігора Пердуту і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий чітко реалізував Денис Васін.

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Другий тайм розпочався доволі спокійно: Ворскла сама не форсувала події і не дозволяла супернику загострювати ситуацію. На 61-й хвилині Олімпік мав супершанс аби скоротити рахунок: Матар Дійє пробивав з кута штрафного, але влучив у стійку воріт. І одразу ж на добиванні був Сергій Політило, та м’яч після його удару влучив у захисника. За три хвилини, після навісу зі стандарту, у штрафному гостей виникла паніка і "зелено-білі" могли забити втретє, однак захисникам після кількох добивань вдалось винести м’яча зі штрафної.

На 75-й хвилині Максим Дегтярьов після прострілу у штрафний майданчик з району одинадцятиметрової позначки скоротив рахунок, а за вісім хвилин з подачі Матара Дійє Дегтярьов робить дубль і ставить остаточну крапку у матчі.

Нічия у цьому матчу принесла Ворсклі перше місце у другій шістці та Кубок престижу, Олімпік залишився в УПЛ та не гратиме у перехідних матчах.

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