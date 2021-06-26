Одеський Чорноморець має проблеми зі своїми активними фанатами через налагодження співпраці з київським Динамо.

Чорноморець вже підписав кількох вихованців Динамо після виходу в УПЛ, а екс-тренер Динамо U-21 Юрій Мороз 23 червня очолив одеситів. Це вкрай не подобається ультрас "синьо-чорних", повідомляє ТаТоТаке.

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Ідеологічні фанати Чорноморця вже повідомили керівництво клубу про можливі акції протесту через співпрацю із Динамо. Саме тому, за інформацією джерела, одесити перенесли вручення нагород за минулий сезон 2020/21 на невизначений термін.

Нагадаємо, "моряки" посіли 2 місце у Першій лізі та здобули путівку до УПЛ, відставши на 7 очок від лідера чемпіонату – Вереса.

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