Одесский Черноморец имеет проблемы со своими активными фанатами из-за налаживания сотрудничества с киевским Динамо.

Черноморец уже подписал нескольких воспитанников Динамо после выхода в УПЛ, а экс-тренер Динамо U-21 Юрий Мороз 23 июня возглавил одесситов. Это не нравится ультрас "сине-черных", сообщает ТаТоТаке.

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Идеологические фанаты Черноморца уже сообщили руководству клуба о возможных акциях протеста из-за сотрудничества с Динамо. Именно поэтому, по информации источника, одесситы перенесли вручения наград за прошлый сезон на неопределенный срок.

Напомним, "моряки" заняли 2 место в Первой лиге и добыли путевку в УПЛ, отстав на 7 очков от лидера чемпионата – Вереса.

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