Чорноморець переглядає голкіпера юнацької збірної Боснії і Герцеговини – його брат виступав в УПЛ
Чорноморець продовжує активно шукати підсилення складу – в розташуванні клубу перебуває молодший брат колишнього воротаря Зорі Ніколи Васіля, Філіп.
У розташуванні Чорноморця наразі перебуває 16 запрошених гравців. Більшість з них вже має контракти з клуби, а решта залишається у статусі потенційних новачків, повідомляє meta-ratings.
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Цікаво, що у команді Романа Григорчука зараз аж 5 голкіперів. Серед них Філіп Васіль – молодший брат екс-воротаря Зорі Ніколи Васіля.
За інформцією Transfermarkt, вартість потенційного новачка становить 125 тисяч євро, а останнім його клубом був боснійський Травнік.
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