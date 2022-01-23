В расположении Черноморца в настоящее время находятся 16 приглашенных игроков. Большинство из них уже имеет контракты с клубами, а остальные остаются в статусе потенциальных новичков, сообщает meta-ratings.

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Интересно, что в команде Романа Григорчука сейчас 5 голкиперов. Среди них Филипп Василь – младший брат экс-врата Зори Николая Василия.

По информации Transfermarkt, стоимость потенциального новичка составляет 125 тысяч евро, а последним его клубом был боснийский Травник.

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