Підопічні Романа Григорчука продовжили перемагати на зимових зборах, розгромивши Приштину з Косова (4:0). Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі 2021/22

Чорноморець – Приштина – 4:0

Голи: Цонєв, 30, Русин, 32, Пожег, 70, Цітаішвілі, 73

Другий поєдинок Чорноморця під керівництвом Григорчука також завершився перемогою – цього разу вдалось розбити Приштину з Косова. Перший гол трапився на 30 хвилині – Цонєв потужно пробив з-за меж штрафного. А через 2 хвилини Русин з гострого кута подвоїв перевагу одеситів.

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Другий тайм теж подарував нам два забитих м'ячі. Руді Пожег на 70 хвилині головою замкнув навіс Цітаішвілі, який через 3 хвилини класним ударом у дальню дев'ятку поставив крапку в зустрічі.

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