Одесити у своєму Telegram-каналі повідомили, що до команди приєднався голкіпер Дмитро Непогодов. Умови контракту не розголошуються.

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За даними Transfermarkt, воротар перебрався до одеського клубу безкоштовно. Прес-служба "моряків" у своєму стилі оголосили про новачка, переробивши знамените зображення Нео з "Матриці".

Нагадаємо, що Непогодов народився в Україні, проте прийняв казахське громадянство та навіть зіграв у 12 матчах за національну збірну. Додамо, що Дмитро пограв за Металург Д та Ворсклу в Україні, загалом зігравши в 71 поєдинку в українській першості.

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