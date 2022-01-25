Чорноморець у своєму Instagram повідомив про трансфер Ореста Кузика на правах вільного агента.

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Контракт розрахований на 2 роки. Кузик перебуває у розташуванні одеситів на зимових зборах та вже відзначився асистом у спарингу з Лехією.

Додамо, що у поточному сезоні Кузик провів 11 матчів за Рух, у яких відзначився 1 забитим голом. Свою кар'єру півзахисник розпочинав у складі київського Динамо.

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