Чорноморець врятувався, Олександрія програла, Зоря розписала результативну нічию – спаринги клубів УПЛ
Українські клуби продовжують підготовку до продовження сезону. Сьогодні свої контрольні поєдинки провели Чорноморець, Зоря та Олександрія. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.
Контрольні матчі
Чорноморець – Дріта – 1:1
Голи: Ванат, 82, (пен.) – ?
Зоря – Актобе – 2:2
Голи: Гладкий, 4, Овусу, 52 – Балашов, 14, 18
Олександрія – Заглембе – 1:2
Голи: Кожушко, 45 – Подлінскі, 14, Пієнко, 22
Чорноморець врятував нічию наприкінці матчу з Дрітою з Косова. Гості відкрили рахунок на 31 хвилині, і одесити не могли відігратись аж до 82 хвилини, коли Ванат ударом з пенальті вирівняв становище.
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Нічиєю розійшлись і Зоря з казахським Актобе. Гладкий вже на 4 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, проте екс-представник УПЛ Віталій Балашов перевернув гру, оформивши дубль за 4 хвилини. Ситуацію врятував Овусу, який результативно завершив атаку на 52 хвилині.
А от Олександрія зазнала невдачі у грі з польським Заглембе. Подлінскі та Пієнко до 23 хвилини оформили комфортну перевагу для поляків. Кожушко відіграв один м'яч перед перервою, проте на більше українська команда не спромоглась.
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