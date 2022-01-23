Українські клуби продовжують підготовку до продовження сезону. Сьогодні свої контрольні поєдинки провели Чорноморець, Зоря та Олександрія. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Контрольні матчі

Чорноморець – Дріта – 1:1

Голи: Ванат, 82, (пен.) – ?

Зоря – Актобе – 2:2

Голи: Гладкий, 4, Овусу, 52 – Балашов, 14, 18

Олександрія – Заглембе – 1:2

Голи: Кожушко, 45 – Подлінскі, 14, Пієнко, 22

Чорноморець врятував нічию наприкінці матчу з Дрітою з Косова. Гості відкрили рахунок на 31 хвилині, і одесити не могли відігратись аж до 82 хвилини, коли Ванат ударом з пенальті вирівняв становище.

Інгулець оголосив про трансфери двох легіонерів

Нічиєю розійшлись і Зоря з казахським Актобе. Гладкий вже на 4 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, проте екс-представник УПЛ Віталій Балашов перевернув гру, оформивши дубль за 4 хвилини. Ситуацію врятував Овусу, який результативно завершив атаку на 52 хвилині.

А от Олександрія зазнала невдачі у грі з польським Заглембе. Подлінскі та Пієнко до 23 хвилини оформили комфортну перевагу для поляків. Кожушко відіграв один м'яч перед перервою, проте на більше українська команда не спромоглась.

Динамо – Расінг: другий поспіль розгром від киян, Кулач подає приклад Супрязі, перші висновки зі зборів в Іспанії