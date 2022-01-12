Ворскла та Чорноморець полюють на Юрченка – доведеться поборотись з конкурентами з Європи
Екс-хавбек Десни Владлен Юрченко опинився перед непростим вибором.
Український півзахисник Владлен Юрченко зацікавив одразу два клуби УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.
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Інтерес до 27-річного футболіста виявляють Чорноморець та Ворскла. Окрім представників чемпіонату України екс-зірка Десни та Зорі має пропозиції з Бельгії, Греції та Угорщини.
Нагадаємо, Юрченко покинув Десну наприкінці грудня у статусі вільного агента. За чернігівців у поточному сезоні він провів 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.
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