Український півзахисник Владлен Юрченко зацікавив одразу два клуби УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.

"Стався казус": президент Десни озвучив дедлайн для повернення Калітвінцева

Інтерес до 27-річного футболіста виявляють Чорноморець та Ворскла. Окрім представників чемпіонату України екс-зірка Десни та Зорі має пропозиції з Бельгії, Греції та Угорщини.

Нагадаємо, Юрченко покинув Десну наприкінці грудня у статусі вільного агента. За чернігівців у поточному сезоні він провів 7 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ