Нігерійський форвард Самсон Ієде продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє прес-служба "моряків".

Ворскла перед стартом у єврокубках підписала захисника – легіонер став лише другим новачком полтавців

25-річний футболіст перейшов у команду Романа Григорчука з табору представника данської Суперліги – Хорсенса. Нападник вииступатиме за одеситів на правах оренди протягом наступного сезону – контракт укладено до 30 червня 2024 року. Фінансові умови угоди невідомі.

Нагадаємо, Ієде переїхав у Європу з нігерійського клубу Ебедей. Виступав за данські Мітьюлланд, Фремад і Фредерісію, естонський Файде та бельгійський Ломмель. Минулого сезону у 27 матчах за Хорсенс забив 6 голів. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі