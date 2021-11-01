Ворскла після перемог СК Дніпра-1 і Зорі відкотилася аж на п'яту позицію, але домашня перемога над Чорноморцем повернула б полтавців у топ-3. Звитяга виглядала ще більш важливою через зустріч з Динамо у наступному турі – "зелено-білі" можуть там поступитись, відпустивши конкурентів у відрив. Одесити ж підійшли до зустрічі з 8-матчевою безвиграшною серією, однак обставини давали "морякам" шанс на тріумф. Господарі втомилися після Кубка, Юрій Максимов відбував дискваліфікацію, а в його команді було дуже багато кадрових втрат.

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Початок поєдинку виглядав динамічно й цікаво. Обидві команди грали в атаку й створювали моменти: так, на 7-й Ванат відкрився під передачу в центр штрафного й опинився прямо перед Різником (Дмитро вибив м'яч у підкаті), а Рангель на 10-й пробив головою з кількох метрів – вище воріт! Ще за 5 хвилин Ісаєнко вирвався на побачення з Різником під кутом, вистріливши з гострого кута дуже неточно, а ворскляни відповіли передачею Пешіча під удар Степанюку метрів з 11-ти. Стійка врятувала Чорноморець!

Після цього активність гостей у чужому штрафному просіла, але й господарі довгий час ходили далеко від воріт. Наступний дійсно небезпечний момент вболівальники побачили аж на 35-й хвилині – це Степанюк з лінії карного майданчика вдруге влучив у каркас! "Моряки" теж не залишились без відповіді, огризнувшись обвідним пострілом Цітаішвілі з дистанції (над поперечиною). Ще за три хвилини "зелено-білим" довелося проводити заміну, серйозно ослабивши склад. Через травму Пешіч покинув поле, поступившись місцем Кравчуку.

На перерву Ворскла могла піти за мінімальної переваги в рахунку, однак після дальнього удару Челядіна й сейву Кучерука ніхто не прийшов на добивання. Відпочивати команди відправились за нулів на табло. В цілому, матч вели господарі, однак одесити трималися гідно.

На початку другого тайму рахунок міг змінитись як на користь "зелено-білих", так і на користь "моряків". Краще стартували саме підопічні Юрія Мороза: за три хвилини після відновлення гри Авагімян отримав класний пас від Смирного й з близької відстані пробив у ближній кут – м'яч влучив у зовнішній бік сітки! Кравчук на 52-й хвилині відповів потужним пострілом повз ліву стійку. Після цього полтавці провели ще кілька хороших атак, змусивши суперника панікувати біля власних воріт, однак господарі і самі занадто сильно метушилися при завершенні.

В середині другого тайму Ворскла захопила ініціативу, не відпускаючи її до самого кінця. Чорноморець сів у власний штрафний, повністю забувши про контргру, а полтавці створювали момент за моментом. Так, на 66-й хвилині після помилки Кучерука на виході Степанюк міг забивати в порожні ворота (Дубко підстрахував кіпера), на 77-й Руслан потужно стріляв з меж штрафного (Кучерук парирував), а на 81-й Тамм завдав удару метрів з 8-ми у ближній кут – Кучерук врятував і тут! Ще через три хвилини Кане увірвався на лівий край карного майданчика й бахнув над поперечкою.

В ендшпілі зустрічі Ворскла продовжила тиснути, однак Чорноморець несподівано почав огризатись. Так, на 86-й хвилині Брагару пробивав з дистанції (вище воріт), а на 89-й Цітаішвілі увірвався на лівий фланг штрафного й вистрілив у дальній кут. Різник парирував! У компенсований же час одесити вилетіли у контратаку 5-в-2, завершивши її ударом в руки Різнику. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Ворскла набрала 25 очок, порівнявшись за заліковими балами з СК Дніпро-1 і піднявшись на четверту позицію за додатковими показниками. Повернути третю сходинку не вдалося – Зоря випереджає полтавців на 1 пункт.

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