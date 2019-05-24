toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-20 - США U-20 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Відбулось жеребкування плей-офф УПЛ

13:12 2741 Читать на русском
Відбулось жеребкування плей-офф УПЛ
Чорноморець і Арсенал-Київ – головні претенденти на плей-офф УПЛ

Став відомий календар матчів плей-офф УПЛ.

24 травня у приміщенні Будинку футболу відбулося жеребкування матчів плей-офф чемпіонату УПЛ сезону-2018/2019, передає офіційний сайт УАФ.

Динамо може очолити чеський фахівець

Згідно з календарем змагань, матчі плей-офф відбудуться 4-го й 8 червня поточного року. Цікаво, що в обох стартових матчах господарями будуть команди з УПЛ.

Результати жеребкування такі:

11-а команда УПЛ – 2-а команда ПФЛ;

10-а команда УПЛ – 3-я команда ПФЛ.

Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ

blog_ava
Серхіо Рамос може покинути Реал – йому не подобається ситуація в клубі
11:15
2253
Теги
ФФУ УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук