Черноморец на выезде победил Ворсклу и поднялся с последнего места УПЛ

В рамках 31-го тура УПЛ Ворскла на своем поле уступила Черноморцу. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В 31-м тура чемпионата Украины во второй группе первая команда нижней шестерки принимала последнюю. Для обоих коллективов эта игра была чрезвычайно важной. Ворскла с приходом нового тренера демонстрирует превосходные результаты и является лидером в борьбе за Кубок престижа (в предыдущем туре полтавчане с минимальным счетом обыграла прямго конкурента – черниговскую Десну). "Зелено-белым" достаточно было победить хотя бы в одном из двух последних матчей, чтобы гарантировать себе победу в группе.

Для Черноморца эта игра была чуть ли не одним из последних шансов попробовать покинуть зону прямого вылета. Ведь при всех усилиях одесситы пока не смогли сравняться по очкам с Арсенал-Киев. В конце концов, даже стопроцентный результат мог отправить их в первую лигу. Однако в случае победы "моряки" имели хотя бы какой-то шанс в последнем туре ...

Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ

Первые минуты матча прошли достаточно спокойно, "ворскляне" больше контролировали мяч, но до завершающих ударов дело не доходило. На девятой минуте Черноморец убежал в контратаку и Владимир Коваль наносил опасный удар по воротам соперника – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки. Через семь минут Денис Васин ворвавшись в штрафную гостей пытался поразить низом ближний угол ворот.

А на 26-й минуте Черноморец открыл счет в матче: Александр Голиков после стремительного прохода прострелил в центр штрафной и Владимир Коваль переправил круглого в сетку ворот. Через три минуты у "моряков" был шанс увеличить счет, однако удар того же Коваля отразил Александр Ткаченко. На 39-й минуте Николас Карека прицельно бил левой ногой и Сергей Литовченко только со второго раза накрыл собой мяч.

Второй тайм активнее начала Ворскла и после нескольких полумоментов ей наконец удалось сравнять счет: великолепный навес в штрафную Игоря Пердуты головой в левый угол замкнул Юрий Коломоец. После забитого гола "зелено-белые» не остановились, а пытались развить свой успех. Однако нарвались на контратаку, которая закончилась взятием их ворот: на 63-й минуте Дмитрий Рыжук отпасовал на Владимира Танчика и тот, взяв инициативу на себя, обошел половину защиты соперника и из центра штрафной пробил в левый нижний угол ворот.

Через пять минут арбитр матча показал вторую желтую карточку капитану Ворсклы Владимиру Чеснакову за фол в атаке и оставил "зелено-белых" в меньшинстве.

На 73-й минуте Артур был близок к тому, чтобы сравнять счет, однако соперники в последний момент в подкате выбили мяч. А через три минуты отличный шанс упустил Черноморец: с дальнего угла в ворота не попал Владимир Коваль. На 82-й минуте Денис Васин пренебрег отличным шансом отыграть мяч – перспективный штрафной закончился ударом значительно выше ворот. В конце матча одесситы пытались всячески затягивать время, за что получили от арбитра несколько желтых карточек. На 94-й минуте Владимир Аржанов обыграв вратаря не попал в пустые ворота.

После этой победы Черноморец набрал 28 очков и поднялся на одиннадцатую строчку, Ворскла с 41 пунктом осталась на седьмом месте.

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