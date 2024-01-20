Чорноморець може отримати подвійне підсилення – з одеситами тренується голкіпер та легіонер з досвідом виступів у Європі
17:03 - Читать на русском
Одесити шукають підсилення складу перед поновленням сезону 2023/24.
У складі Чорноморця на зборах в Туреччині тренуються двоє потенційних новачків, повідомляє ТаТоТаке.
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Перший з них – лівоногий центральний захисник із Нігерії з досвідом виступів у Європі, проте прізвище гравця не розкривається.
Також на позицію третього воротаря готують вихованця одеського футболу Данила Пірожка – 18-річний голкіпер у сезоні 2021/22 виступав за Рух.
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