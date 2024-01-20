У складі Чорноморця на зборах в Туреччині тренуються двоє потенційних новачків, повідомляє ТаТоТаке.

Ярмоленко виборов трансфер для Динамо – два клуби хотіли перехопити півфіналіста Євро

Перший з них – лівоногий центральний захисник із Нігерії з досвідом виступів у Європі, проте прізвище гравця не розкривається.

Також на позицію третього воротаря готують вихованця одеського футболу Данила Пірожка – 18-річний голкіпер у сезоні 2021/22 виступав за Рух.

"Пенальті – це математика": легенда Дніпра – про невідомого Лобановського, фінт Базилевича і великого таланта з Одеси