Черноморец может получить двойное усиление – с одесситами тренируется голкипер и легионер с опытом выступлений в Европе
17:03 - Читати українською
Одесситы ищут усиление состава перед возобновлением сезона 2023/24.
В составе Черноморца на сборах в Турции тренируются двое потенциальных новичков, сообщает ТаТоТаке.
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Первый из них – левоногий центральный защитник из Нигерии с опытом выступлений в Европе, однако фамилия игрока не раскрывается.
Также на позицию третьего вратаря готовят воспитанника одесского футбола Даниила Пирожко - 18-летний голкипер в сезоне 2021/22 выступал за Рух.
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