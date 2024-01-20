В составе Черноморца на сборах в Турции тренируются двое потенциальных новичков, сообщает ТаТоТаке.

Ярмоленко выбил трансфер для Динамо – два клуба хотели перехватить полуфиналиста Евро

Первый из них – левоногий центральный защитник из Нигерии с опытом выступлений в Европе, однако фамилия игрока не раскрывается.

Также на позицию третьего вратаря готовят воспитанника одесского футбола Даниила Пирожко - 18-летний голкипер в сезоне 2021/22 выступал за Рух.

"Пенальті – це математика": легенда Дніпра – про невідомого Лобановського, фінт Базилевича і великого таланта з Одеси