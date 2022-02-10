Опорний півзахисник Реймса Діон Лопі може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1, повідомляє ТаТоТаке.

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Трансфер ще не закритий, але клуби дуже близькі до підписання угоди.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лопі провів за Реймс 15 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За плечами у 20-річного футболіста досвід виступів за збірні Сенегалу різного віку. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Реймс після 23-х турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Франції чотирнадцятим, маючи у своєму активі 27 очок.

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