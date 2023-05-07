В рамках 25-го тура УПЛ Черноморец принимает СК Днепр-1, а Металлист встретится со Львовом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Черноморец – СК Днепр-1

Один из самых важных и интересных матчей весны. Прежде всего, это заслуга Черноморца – во втором круге УПЛ команда раскрылась с неожиданной стороны, начав демонстрировать крутой футбол. Подопечные Романа Григорчука поражают своим агрессивным прессингом, короткими розыгрышами и высокой интенсивностью, а кроме того команда подкупает смелостью. Даже против Шахтера одесситы не зажимались, что вылилось в боевую ничью.

Также "моряки" отобрали очки у Александрии, победили Кривбасс и разгромили Колос – а все эти коллективы борются за еврокубки. Да и поражение от Зари случилось при очень симпатичном футболе Черноморца. К сожалению, коллективу не всегда хватает кадров и класса, чтобы набирать очки стабильнее, поэтому о борьбе за выживание забывать еще не стоит – от зоны переходных матчей отделяют всего три очка.

СК Днепр-1 тоже нужны зачетные баллы. "Спортклубовцы" отстают на пять пунктов от Шахтера – и хотя они имеют игру в запасе и личную встречу с "горняками", такой расклад не оставляет права на ошибку. Для выигрыша золота УПЛ подопечным Александра Кучера необходимо триумфовать во всех матчах.

Между тем, уровень футбола днепровцев весной оставляет большие сомнения в способности добиться такого результата. Недавно коллектив уступил Заре, пропустив два гола из трех ударов, а с Ингульцом, Рухом и Металлистом 1925 проваливались целые таймы. Да и Львов едва не закамбечил с 0:3. Не таких качелей ожидаешь от претендента на чемпионство.

В четверг СК Днепр-1 победил уверенно, забив 5 голов Металлисту, однако лучше бы "спортклубовцы" этого не делали. Столь простой вынос фарм-клуба сразу запустил разговоры о договорняке, которые только усилились после заявлений Андрея Павелко. А перед матчем с Черноморцем прозвучали очередные неприятные заявления – экс-игрок Шахтера Олег Матвеев заверил, что арбитром данной встречи будет кум Евгения Красникова (гендиректора СК).

Что ж, будем смотреть. Сегодня должно быть интересно не только на поле, но и вне его.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лучкевич, Амаш, Пурита (СК Днепр-1; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – СК Днепр-1

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко – Бадибанга, Кузык, Алефиренко – Авагимян

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Матаррита – Бабенко, Когут – Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 очень долго ходит по тонкому льду – и в матче против Зари лед треснул. Не треснет ли он сейчас? Трудно сказать, ведь после серии непростых побед на классе произошел подозрительный вынос Металлиста. Однозначно можно говорить только о том, что все держится на Довбыке и Пихаленке, а любой соперник точно будет иметь шансы у ворот "спортклубовцев".

Черноморец способен создать сумасшедшие проблемы. Тем не менее, мы пока что не рискнем ставить даже на ничью. Как показал опыт поединка против Зари, у одесситов есть потолок возможностей – им все же не хватает высококлассных исполнителей. С другой стороны, можно вспомнить ничью с Шахтером

Так или иначе, в победу "моряков" точно не верится. Даже при разгроме Колоса возникло много проблем, так что и ничья сегодня кажется маловероятной. СК Днепр-1 должен победить.

Металлист – Львов

Еще один интересный поединок. Не столько с точки зрения футбола, сколько с точки зрения борьбы за выживание. Металлист держится всего в двух очках от зоны переходных матчей, а до спасительной 12-й строчки не хватает пяти очков – неприятно, но шансы на прописку в УПЛ остаются. Львов же погряз на дне таблицы...

"Горожанам" даже до зоны плей-офф не хватает целых 8 зачетных баллов. С каждым туром в возможность отыграть их верится все меньше и меньше – а этих туров остается всего шесть. По правде говоря, веры уже особо и нет.

Если львовяне не смогут выиграть и сегодня, то дальше останется говорить только о фантастических сценариях с несколькими победами подряд при осечках всех конкурентов. В УПЛ возможно все, но на такое развитие событий можно дать только 1% вероятности. Если подопечные Анатолия Бессмертного желают его увеличить, то сегодня надо побеждать любой ценой.

Но сделать это будет непросто. Львов проиграл в семи матчах поединках кряду, а Металлист отличается изрядной неуступчивостью – разгром от СК Днепра-1 не должен вводить в заблуждение. С другой стороны, уровень игры харьковчан все равно крайне низкий, а вот "горожане" несколько раз могли претендовать на хороший результат.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бойчук (Металлист; под вопросом)

Дисквалифицированы: Мишенко (Львов)

Ориентировочные составы на матч Металлист – Львов

Металлист: Ермолов – Романюк, Порох, Мизюк, Картушов – Чидомере, Панасенко, Чайковский – Наумец, Демченко – Прядун

Львов: Рыбка – Кузык, Никитюк, Игор, Симинин – Мильченко, Алибеков, Беляев – Богунов, Свржняк – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Вообще не станем делать прогноз на такой поединок. Команды абсолютно равны. В таких встречах возможен любой результат – а характер последних матчей Металлиста и Львова только подтверждает непредсказуемость сегодняшнего результата.