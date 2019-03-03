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Чорноморець – Шахтар: "гірники" повторили свій антирекорд у поточному розіграші УПЛ

14:13 820 Читать на русском
Чорноморець – Шахтар: "гірники" повторили свій антирекорд у поточному розіграші УПЛ
ФК Шахтар

Шахтар провів не найкращий матч проти Чорноморця у 20 турі УПЛ.

 
Марлос 76’

Чорноморець зустрічався з Шахтарем у 20 турі УПЛ на своєму полі. Матч для гостей виявився доволі складним, "гірники" забили єдиний гол на 76-й хвилині, з пенальті відзначився Марлос.

Шахтар у важкому матчі здолав Чорноморець завдяки пенальті – одесити провели хорошу гру

Також у цьому матчі підопічні Фонсеки повторили свій антирекорд цього сезону УПЛ за ударами у бік воріт. Гравці Шахтаря завдали 8 пострілів за матч. Стільки ж разів "гірники" пробивали у матчі 8 туру проти Олександрії.

Чорноморець – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зауважимо, що на євроарені показники Шахтаря дещо гірші. У матчі групового етапу проти Ліона було завдано 4 удари, а у нещодавньому домашньому поєдинку проти Айнтраха – 5, повідомляє "Команда №1".

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Шахтар Шахтар Чорноморець - Шахтар
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