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Черноморец – Шахтер: "горняки" повторили свой антирекорд в текущем розыгрыше УПЛ

14:14 71 Читати українською
Черноморец – Шахтер: "горняки" повторили свой антирекорд в текущем розыгрыше УПЛ
ФК Шахтер

Шахтер провел не лучший матч против Черноморца в 20 туре УПЛ.

 
Марлос 76’

Черноморец встречался с Шахтером в 20 туре УПЛ на своем поле. Матч для гостей оказался довольно сложным, "горняки" забили единственный гол на 76-й минуте, с пенальти отличился Марлос.

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Также в этом матче подопечные Фонсеки повторили свой антирекорд этого сезона УПЛ по ударам в сторону ворот. Игроки Шахтера нанесли 8 выстрелов за матч. Столько же раз "горняки" пробили в матче 8 тура против Александрии.

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Заметим, что на евроарене показатели Шахтера несколько хуже. В матче группового этапа против Лиона было нанесено 4 удара, а в недавнем домашнем поединке против Айнтраха – 5, сообщает "Команда №1".

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