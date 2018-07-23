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Чорноморець – Олімпік: анонс матчу УПЛ

08:30 4 Читать на русском
Чорноморець – Олімпік: анонс матчу УПЛ
Чорноморець – Олімпік / ФК Олімпік

"Футбол 24" представляє анонс матчу 1 туру української Прем'єр-ліги.

Чорноморець – Олімпік

19.00. Одеса, Чорноморець

Головний арбітр: Микола Кривоносов

Телетрансляція на каналі Футбол 2

Чорноморець вже встиг попрощатися з Прем'єр-лігою, програвши в перехідних матчах. Однак згодом, після ліквідації Полтави, "моряків" у найкращих традиціях українського футболу голосуванням повернули в елітний дивізіон. На той момент вони вже готувалися до участі в Першій лізі – клуб скоротив бюджет та підписував відповідних за класом гравців.

Статистика протистояння – 12 матчів: 4 перемоги Чорноморця, 2 нічиї, 6 звитяг Олімпіка

Подарунок у вигляді путівки в УПЛ не змінив плани одеситів на трансферному ринку, а з таким складом навіть претендувати на верхню шістку не доводиться. Схоже, Чорноморець другий сезон поспіль боротиметься за виживання. У матчі з Олімпіком колектив Ангела Червенкова виглядає аутсайдером, але має шанси зачепитися за очки.

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Роман Санжар ще відпрацьовує баланс своєї команди після активної трансферної діяльності. Донеччани знову протягом паузи солідно змінилися. У весняній частині минулої першості Олімпік не оговтався від втрати лідерів і з претендента на єврокубки перетворився в слабку посередню команду без впізнаваного стилю.

Попередній матч
12.05.2018. 31-й тур чемпіонату України-2017/2018
Олімпік – Чорноморець – 1:0.
Гол: Люлька, 88 (аг)

Зараз "олімпійці" отримали краще підсилення, ніж взимку. У розпорядження Романа Санжара надійшли гравці з досвідом гри в УПЛ. Перед зустріччю з Чорноморцем особливу увагу привертає до себе форвард Дехтярьов – саме він дублем вбивав "моряків" у перехідних матчах за Полтаву, а потім перебував на перегляді в Динамо. В Олімпіка цікавіший склад, перші напрацювання донеччан побачимо сьогодні.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Літовченко – Романюк, Смірнов, Грачов, Трубочкін – Савченко, Хамелюк – Татарков, Леонов, Чорній – Діденко.

Олімпік: Кринський – Зубейко, Гришко, Мелінишин, Козлов – Кольцов, Вакуленко – Ксьонз, Сондей, Балашов – Загорулько.

Україна1 тур

Чорноморець - Олімпік: Понеділок 23 липня 2018

Чорноморець
до матчу
15
год
:
4
хв
Олімпік
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