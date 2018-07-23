Черноморец – Олимпик: анонс матча УПЛ

"Футбол 24" представляет анонс матча 1 тура украинской Премьер-лиги.

Черноморец – Олимпик

19.00. Одесса, Черноморец

Главный арбитр: Николай Кривоносов

Телетрансляция на канале Футбол 2

Черноморец уже успел попрощаться с Премьер-лигой, проиграв в переходных матчах. Однако впоследствии, после ликвидации Полтавы, "моряков" в лучших традициях украинского футбола голосованием вернули в элитный дивизион. На тот момент они уже готовились к участию в Первой лиге – клуб сократил бюджет и подписывал соответствующих по классу игроков.

Статистика противостояния – 12 матчей: 4 победы Черноморца, 2 ничьи, 6 побед Олимпика

Подарок в виде путевки в УПЛ не изменил планы одесситов на трансферном рынке, а с таким составом даже претендовать на верхнюю шестерку не приходится. Похоже, Черноморец второй сезон подряд будет бороться за выживание. В матче с Олимпиком коллектив Ангела Червенкова выглядит аутсайдером, но имеет шансы зацепиться за очки.

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Роман Санжар еще отрабатывает баланс своей команды после активной трансферной деятельности. Дончане снова в течение паузы солидно изменились. В весенней части минувшего первенства Олимпик не оправился от потери лидеров и из претендента на еврокубки превратился в слабую посредственную команду без узнаваемого стиля.

Предыдущий матч

12.05.2018. 31-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Олимпик – Черноморец – 1: 0.

Гол: Люлька, 88 (аг)

Сейчас "олимпийцы" получили усиление получше, чем зимой. В распоряжение Романа Санжара поступили игроки с опытом игры в УПЛ. Перед встречей с Черноморцем особое внимание привлекает к себе форвард Дехтярев – именно он дублем убивал "моряков" в переходных матчах за Полтаву, а затем находился на просмотре в Динамо. У Олимпика интереснее состав, первые наработки дончан увидим сегодня.

Ориентировочные составы

Черноморец: Литовченко – Романюк, Смирнов, Грачев, Трубочкин – Савченко, Хамелюк – Татарков, Леонов, Чорний – Диденко.

Олимпик: Крынский – Зубейко, Гришко, Мелинишин, Козлов – Кольцов, Вакуленко – Ксенз, Сондей, Балашов – Загорулько.