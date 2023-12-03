Чорноморець на початку сезону боровся за золоті медалі. Поступово одесити сповзли до боротьби за топ-3, потім ще нижче, а тепер межею мрій стала Ліга конференцій. Після трьох поразок поспіль підопічні Романа Григорчука опустились аж на дев'яту позицію, відставши від топ-5 на п'ять залікових балів.

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Ще одна осічка може взагалі викинути команду із боротьби за єврокубки, тож Чорноморцю життєво необхідно здолати ЛНЗ. Та і для власної впевненості це необхідно, адже "моряки" виграли всього матч УПЛ з останніх семи. Так, їм дуже не щастило з арбітражем, але це нікого не хвилює – тим паче, коли не щастить протягом усього першого кола.

Чорноморцю треба робити щось зі своїм стилем, адже тактика персонального пресингу не працює при частих вилученнях. Тим не менш, зовсім списувати підопічних Романа Григорчука не можна – у них є проблеми, однак склад залишається одним із найпотужніших в УПЛ, а рівень гри навіть при розгромних поразках не був жахливим. Колективу просто необхідно зібратись і провести роботу над помилками.

Головним завданням ЛНЗ у поточному сезоні є збереження прописки в еліті. Черкасці здорово його виконують – у останніх десяти турах вони програли тільки Шахтарю й Динамо, причому за досить гідного футболу. Тричі на цьому відрізку вдалося здобути перемоги. Як наслідок, зона плей-офф за виживання залишилась вже у чотирьох очках позаду.

У випадку тріумфу над Чорноморцем новачок УПЛ взагалі підійметься на дев'яту сходинку, наблизившись до топ-5 на відстань чотирьох балів. А це – зона Ліги конференцій. Звісно, думати про єврокубки підопічним Олега Дулуба зарано, однак факт цікавий. І цей факт говорить про те, що одеситам сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Авагімян – Норенков

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – ЛНЗ

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв, Шпорн, Кузик – Бадібанга, Ієде, Штогрін

ЛНЗ: Пеньков – Муравський, Лопирьонок, Селін – Насонов, Бойко, Калюжний, Стасюк – Наумець, Хобленко, Пасіч

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Букмекери віддають невеличку перевагу Чорноморцю, але коефіцієнт на успіх одеситів дуже високий. Тобто, контори не дуже-то і впевнені в успіху господарів. Прогнозувати результат цього поєдинку непросто, адже команда Романа Григорчука зараз дуже непередбачувана.

Та і від ЛНЗ хз, чого чекати. За останні чотири матчі черкасці зіграли 3:0, 1:1, 2:1 і 0:0. Все залежить від настрою, арбітражу, своїх і чужих помилок, стану газону тощо. Обійдемось без прогнозу.

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