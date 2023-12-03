Черноморец в начале сезона боролся за золотые медали. Постепенно одесситы сползли к борьбе за топ-3, затем еще ниже, а теперь пределом мечтаний стала Лига конференций. После трех поражений подряд подопечные Романа Григорчука опустились аж на девятую позицию, отстав от топ-5 на пять зачетных баллов.

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Еще одна осечка может вообще выбросить команду из борьбы за еврокубки, поэтому Черноморцу жизненно необходимо одолеть ЛНЗ. Да и для собственной уверенности это необходимо, ведь "моряки" выиграли всего матч УПЛ из последних семи. Да, им очень не везло с арбитражем, но это никого не волнует – тем более, когда не везет на протяжении всего первого круга.

Черноморцу надо делать что-то со своим стилем, ведь тактика персонального прессинга не работает при частых удалениях. Тем не менее, совсем списывать подопечных Романа Григорчука нельзя – у них есть проблемы, однако состав остается одним из самых мощных в УПЛ, а уровень игры даже при разгромных поражениях не был ужасным. Коллективу просто необходимо собраться и провести работу над ошибками.

Главной задачей ЛНЗ в текущем сезоне является сохранение прописки в элите. Черкасчане здорово ее выполняют – в последних десяти турах они проиграли только Шахтеру и Динамо, причем при достаточно достойном футболе. Трижды на этом отрезке удалось одержать победы. Как следствие, зона плей-офф за выживание осталась уже в четырех очках позади.

В случае триумфа над Черноморцем новичок УПЛ вообще поднимется на девятую строчку, приблизившись к топ-5 на расстояние четырех баллов. А это – зона Лиги конференций. Конечно, думать о еврокубках подопечным Олега Дулуба рано, однако факт интересный. И этот факт говорит о том, что одесситам сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Авагимян – Норенков

Ориентировочные составы на матч Черноморец – ЛНЗ

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев, Шпорн, Кузык – Бадибанга, Иеде, Штогрин

ЛНЗ: Пеньков – Муравский, Лопыренок, Селин – Насонов, Бойко, Калюжный, Стасюк – Наумец, Хобленко, Пасич

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Букмекеры отдают небольшое преимущество Черноморцу, но коэффициент на успех одесситов очень высокий. То есть, конторы не очень-то и уверены в успехе хозяев. Прогнозировать результат этого поединка непросто, ведь команда Романа Григорчука сейчас очень непредсказуема.

Да и от ЛНЗ хз, чего ждать. За последние четыре матча черкасцы сыграли 3:0, 1:1, 2:1 и 0:0. Все зависит от настроя, арбитража, своих и чужих ошибок, состояния газона и т.д. Обойдемся без прогноза.

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