Чорноморець – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Чорноморець вдома мінімально обіграв чернігівську Десну. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Матч між Чорноморцем та Десною видовищним не був. Команди діяли акуратно, більший акцент роблячи на недоторканності власних воріт.

Чорноморець мінімально обіграв Десну

Єдиний гол у матчі глядачі побачили на 72-й хвилині матчу.

Сьогоднішній успіх дозволив Чорноморцю піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, обійшовши Зорю і Олімпік. В активі Десни і раніше 3 очка і 9-е місце в таблиці.

Чемпіонат України, 4 тур.

Чорноморець – Десна – 1:0

Гол: Смирнов, 71