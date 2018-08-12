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Чорноморець – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

22:10 98 Читать на русском
Чорноморець – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Чорноморець – Десна – 1:0 – відео гола та огляд матчу

 Чорноморець вдома мінімально обіграв чернігівську Десну. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Матч між Чорноморцем та Десною видовищним не був. Команди діяли акуратно, більший акцент роблячи на недоторканності власних воріт.

Чорноморець мінімально обіграв Десну

Єдиний гол у матчі глядачі побачили на 72-й хвилині матчу.

Сьогоднішній успіх дозволив Чорноморцю піднятися на четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, обійшовши Зорю і Олімпік. В активі Десни і раніше 3 очка і 9-е місце в таблиці.

Чемпіонат України, 4 тур.

Чорноморець – Десна – 1:0

Гол: Смирнов, 71

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна4 тур

Чорноморець - Десна: Неділя 12 серпня 2018

Чорноморець
Матч завершено
1 : 0
Десна
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Відеоновини Чорноморець - Десна Чорноморець Десна Десна
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